Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf gebietsweise bewölkt. Ganz im Süden vereinzelt Schauer. 22 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch oft sonnig, von Süden her bis in die Mitte steigendes Schauer- und Gewitterrisiko. 23 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.