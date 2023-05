Wetter

Verbreitet sonnig, 21 bis 27 Grad

Das Wetter: Überwiegend sonnig, nur an der Nordsee einige Wolkenfelder. An den Alpen einzelne Gewitter möglich. Höchsttemperaturen 21 bis 27 Grad. Morgen weiterhin sonnig, im Nordwesten bewölkt, an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 15 Grad an der Nordsee und bis 28 Grad in der Südhälfte.

31.05.2023