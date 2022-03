Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten teils dichte Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 7 bis minus 8 Grad. Am Tag viel Sonne, ganz im Westen wechselnd wolkig, örtlich auch stärker bewölkt. In der Eifel am Nachmittag etwas Regen. Temperaturen 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag Wechsel von Sonne und Wolken, im Norden möglicherweise etwas Regen. 7 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.