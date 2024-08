Wetter

Verbreitet sonnig - 23 bis 33 Grad

Das Wetter: Viel Sonnenschein und trocken, am Nachmittag in den Alpen Schauer- und Gewitterrisiko. 27 bis 33 Grad, auf den Nordseeinseln um 23 Grad. Morgen weiter viel Sonne. Im Westen und an den Alpen kräftige Schauer und Gewitter möglich. 23 bis 35 Grad.