Landschaft im Nebel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Nach Nebelauflösung im Norden überall sonnig. Höchstwerte 1 bis 6, im Osten und Südosten minus 2 bis 0 Grad. Morgen erneut sonnig bei 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Nordwesten her Wolkenverdichtung. Im Norden etwas Sprühregen, sonst sonnig oder leicht bewölkt. Temperaturen minus 1 bis plus 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.