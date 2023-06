Wetter

Verbreitet sonnig

Das Wetter: Überwiegend sonnig. Im Norden und Nordwesten wolkig bis stark bewölkt und meist trocken. An den Alpen einzelne Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 17 bis 24 Grad, in der Südhälfte bis 28 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bewölkt, im Nordosten vereinzelt Schauer. In der Südhälfte sonnig. 20 bis 28 Grad, in Küstennähe 16 bis 20 Grad.

01.06.2023