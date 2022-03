Wetter Verbreitet sonnig, 5 bis 12 Grad

Das Wetter: In der Osthälfte teils lockere Wolken, an den Küsten noch örtlich Nebel, sonst sonnig. Höchstwerte 5 Grad am Alpenrand bis 11 Grad am Niederrhein. Morgen nach Auflösung einzelner Nebelfelder vielfach sonnig und trocken. 8 bis 15 Grad, im Bergland etwas kühler.

08.03.2022