Wetter

Verbreitet sonnig, 5 bis 13 Grad

Das Wetter: Verbreitet viel Sonnenschein und trocken. Nur an der Ostsee Durchzug teils dichterer Wolkenfelder. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen erneut viel Sonne und trocken. Erwärmung auf 11 bis 18 Grad, an der See etwas kühler.