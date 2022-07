Wetter

Verbreitet sonnig, an den Küsten Schauer - 18 bis 29 Grad

Das Wetter: Im Norden und in der Mitte wolkig mit sonnigen Abschnitten, an den Küsten vereinzelt Schauer. Im Süden meist sonnig. Höchsttemperaturen 18 bis 29 Grad. Morgen in der Nordhälfte teils wolkig, teils aufgelockert. Vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Südhälfte sonnig und trocken. Im Norden 18 bis 23, im Süden 24 bis 29 Grad.

15.07.2022