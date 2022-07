Wetter

Verbreitet sonnig, an den Küsten Schauer - 18 bis 29 Grad

Das Wetter: Am Nachmittag und am Abend im Norden oft stark bewölkt und zeitweise Schauer. In der Mitte wolkig, in der Südhälfte meist sonnig. Nördlich des Mains 18 bis 25 Grad, südlich des Mains 24 bis 29 Grad. Morgen in der Nordhälfte teils wolkig, teils aufgelockert. Vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Südhälfte sonnig und trocken. Im Norden 18 bis 23, im Süden 24 bis 29 Grad.

15.07.2022