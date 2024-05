Wetter

Verbreitet sonnig bei Höchstwerten um 23 Grad

Das Wetter: Meist sonnig, nur im Nordwesten und Norden sowie am Alpenrand teils dichtere Wolken, aber nur geringe Schauerneigung. Tageshöchstwerte 17 bis 23 Grad, an der See kühler. Morgen im Norden und Osten wolkig, im Nordosten örtlich etwas Regen. Sonst teils sonnig, teils lockere Quellbewölkung, 15 bis 26 Grad.