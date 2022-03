Heiter bis wolkig (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Die Vorhersage:

Verbreitet sonnig, ganz im Westen wechselnd bewölkt und etwas Regen. Höchstwerte von 11 Grad im Nordosten bis 17 Grad am Oberrhein. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken, im Norden gebietsweise etwas Regen. Im Osten und Südosten längere Zeit sonnig. Temperaturen 12 bis 17, im Norden und Nordosten 7 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt, in der Mitte von Westen her immer wieder Regen. 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.