Wetter

Verbreitet sonnig, ganz im Westen Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht überwiegend klar, im Westen nachlassende Niederschläge. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. Ganz im Westen und Südwesten sowie an den Alpen im Tagesverlauf Schauer und erneut auch kräftige Gewitter. Temperaturen 22 bis 29 Grad.