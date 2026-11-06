Wetter
Verbreitet sonnig, im Nordosten meist hochnebelartig bedeckt

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck und Festlandsluft bestimmen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Ein schwacher Tiefausläufer erreicht heute den äußersten Südwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet sonnig, im Nordosten und an der Donau meist hochnebelartig bedeckt. Im Südwesten ab dem späten Nachmittag etwas Regen möglich. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Morgen im Norden gebietsweise dichter Hochnebel, im Osten leicht bewölkt, sonst wechselnd oder stark bewölkt. Temperaturen 5 bis 10 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag stark bewölkt oder trüb. In einem Streifen vom Nordwesten bis in den Südosten örtlich geringer Regen oder Sprühregen. Vom Südwesten her im Tagesverlauf abnehmende Bewölkung. 6 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.