Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Verbreitet sonnig, im Nordosten und an der Donau meist hochnebelartig bedeckt. Im Südwesten ab dem späten Nachmittag etwas Regen möglich. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Morgen im Norden gebietsweise dichter Hochnebel, im Osten leicht bewölkt, sonst wechselnd oder stark bewölkt. Temperaturen 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag stark bewölkt oder trüb. In einem Streifen vom Nordwesten bis in den Südosten örtlich geringer Regen oder Sprühregen. Vom Südwesten her im Tagesverlauf abnehmende Bewölkung. 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.