Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts gering bewölkt oder klar. Im Süden gebietsweise Wolken. Tiefstwerte minus 1 bis minus 9 Grad, von der Mitte bis in den Osten minus 10 bis minus 15 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. Im Westen lockere, im Nordosten und Süden dichtere Wolkenfelder. Temperaturen 2 bis 7, im Osten minus 3 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut viel Sonne, im Tagesverlauf im Westen und Südwesten Wolkenverdichtung. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.