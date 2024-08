Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Verbreitet sonnig, im Nordwesten Durchzug einiger Wolkenfelder. Im Süden gebietsweise hochnebelartig bewölkt, ab dem Mittag zunehmende Aufheiterungen. Höchstwerte in Küstennähe sowie unter Wolken im Süden 21 bis 25, sonst 24 bis 29 Grad. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig bei 27 bis 32 Grad. An der See 21 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Westhälfte zunehmend bewölkt, später Schauer und Gewitter möglich. In der Osthälfte sonnig. Temperaturen 27 bis 34 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.