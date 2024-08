Wetter

Verbreitet sonnig, im Süden zunehmende Aufheiterungen

Das Wetter: Verbreitet sonnig, im Nordwesten Durchzug einiger Wolkenfelder. Im Süden zunehmende Aufheiterungen. Höchstwerte in Küstennähe und im Süden 22 bis 25, sonst 24 bis 29 Grad. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig bei 27 bis 33 Grad. An der See um 23 Grad.