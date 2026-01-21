Wetter
Verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten bewölkt oder neblig

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Südosteuropa gelangt mäßig kalte und trockene Luft nach Deutschland. Der Westen wird von einem schwachen Tiefausläufer gestreift.

    Deutschlandfunk - Wetter
    Die Vorhersage:
    Verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten Wolken oder teils zäher Nebel. Im äußersten Norden aufkommende hochnebelartige Bewölkung. Höchstwerte im Nordosten und Südosten minus 3 bis 0 Grad, sonst 0 bis 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. Morgen im äußersten Norden vereinzelt Sprühregen. Im Westen und Südwesten und später in der Mitte wolkig. In Ostbayern zäher Nebel. Sonst sonnig. Temperaturen minus 3 bis plus 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag teils wolkig, teils hochnebelartig bewölkt. Gebietsweise auch länger sonnig. Minus 7 bis plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.