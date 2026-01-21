Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten Wolken oder teils zäher Nebel. Im äußersten Norden aufkommende hochnebelartige Bewölkung. Höchstwerte im Nordosten und Südosten minus 3 bis 0 Grad, sonst 0 bis 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. Morgen im äußersten Norden vereinzelt Sprühregen. Im Westen und Südwesten und später in der Mitte wolkig. An der Donau Nebel. Sonst sonnig. Temperaturen minus 3 bis plus 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag teils wolkig, teils hochnebelartig bewölkt. In der Westhälfte etwas Regen möglich. Im Osten auch länger sonnig. Minus 7 bis plus 8 Grad.
