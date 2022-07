Wetter

Verbreitet sonnig, in Nordwesten Bewölkung, 24 bis 34 Grad

Das Wetter: Meist sonnig und trocken. Nur im Nordwesten teils dichte Wolken, an der Nordsee örtlich etwas Regen. Höchstwerte 24 bis 34 Grad, an den Küsten um 20 Grad. In der kommenden Nacht im Norden und Nordwesten wolkig, an der Nordsee Schauer und Gewitter. Sonst meist klar und trocken bei 18 bis 12 Grad, in größeren Städten und im Südwesten kaum unter 20 Grad.

24.07.2022