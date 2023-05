Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten von plus 6 bis minus 1 Grad. Am Tag nach sonnigem Beginn im Tagesverlauf locker bewölkt. An der Nordsee und im Süden mehr Wolken. Temperaturen 13 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte freundlich und in der Südosthälfte wechselnd bis stark bewölkt. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.