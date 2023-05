Wetter

Verbreitet sonnig oder locker bewölkt

Das Wetter: Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten von plus 8 bis minus 1 Grad. Am Tag nach sonnigem Beginn im Tagesverlauf locker bewölkt. An der Nordsee und im Süden mehr Wolken. Temperaturen 13 bis 20 Grad.

17.05.2023