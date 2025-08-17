Die Vorhersage:
Nachts im Norden gering bewölkt oder klar, im Süden nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Im Nordwesten und Westen gebietsweise hochnebelartige Bewölkung. In Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen im Norden 20 bis 26 und im Süden 23 bis 28 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag neben lockeren Quellwolken viel Sonnenschein bei 24 bis 29 Grad.
