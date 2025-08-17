Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Im Nordwesten und Westen gebietsweise hochnebelartige Bewölkung. In Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte im Norden 20 bis 26 und im Süden 23 bis 28 Grad. Morgen neben lockeren Quellwolken viel Sonnenschein bei 24 bis 29 Grad.
Verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Im Nordwesten und Westen gebietsweise hochnebelartige Bewölkung. In Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte im Norden 20 bis 26 und im Süden 23 bis 28 Grad. Morgen neben lockeren Quellwolken viel Sonnenschein bei 24 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag heiter oder sonnig. Nur an der Nordsee dicht bewölkt. Temperaturen 19 bis 31 Grad.
Am Dienstag heiter oder sonnig. Nur an der Nordsee dicht bewölkt. Temperaturen 19 bis 31 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.