Sonne prägt den Sonntag - in Teilen Deutschlands kommen Wolken dazu (Archivbild). (imago images | Westend61)

Morgen vom Osten bis in den Südosten Bayerns länger sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und im Westen, zum Abend auch im Südwesten und in der Mitte zeitweise etwas Regen. 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt, am Nachmittag Auflockerungen. In der Mitte und im Süden einzelne Schauer. In den Alpen und im südlichen Alpenvorland sowie im Berchtesgadener Land länger anhaltender Regen oder Schnee. Am Abend im äußersten Nordwesten aufkommender Regen. 5 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.