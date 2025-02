Wetter

Verbreitet sonnig, teils anhaltend trüb

Das Wetter: Verbreitet sonnig, in der Mitte und im Süden in einigen Niederungen anhaltend trüb. Temperaturen 0 bis 7 Grad. Morgen vom Nordwesten bis in die Mitte zunächst stark bewölkt, örtlich etwas Regen, später Auflockerungen. Im Süden und Südosten nach Nebelauflösung heiter. 2 bis 9 Grad.