Wetter

Verbreitet sonnig und frühlingshaft, 13 bis 20 Grad

Das Wetter: In der Nordosthälfte viel Sonne. In der Südwesthälfte Wechsel aus Sonne und Wolken, örtlich Schauer. Ganz im Südwesten und Westen vereinzelt Gewitter. Erwärmung auf 13 bis 20 Grad, an der See kühler. Morgen wechselnd bewölkt, örtlich Schauer. Im Norden und Nordosten überwiegend trocken. 10 bis 18 Grad.