Wetter

Verbreitet sonnig und frühlingshaft warm

Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte wolkig, im äußersten Südwesten etwas Regen. Sonst meist klar. Tiefstwerte zwischen 11 Grad im Westen und minus 2 Grad im östlichen Bergland. Am Tag erneut von Nordwesten bis in den Osten sonnig. Sonst teils stärker bewölkt, von Westen und Südwesten bis zur Mitte einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.