Die Vorhersage:
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag sonnig. Temperaturen an der See und im Nordosten 20 bis 26, sonst 27 bis 33 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag sonnig. Temperaturen an der See und im Nordosten 20 bis 26, sonst 27 bis 33 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, vereinzelt Schauer.
Sonst sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 28, im Rest des Landes 28 bis 35 Grad.
Am Dienstag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, vereinzelt Schauer.
Sonst sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 28, im Rest des Landes 28 bis 35 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.