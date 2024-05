Wetter

Verbreitet sonnig, westlich des Rheins und an den Alpen Schauer und teils kräftige Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt am Rand eines Hochs mit Schwerpunkt über Osteuropa. Dabei wird mit einer südöstlichen Strömung trocken-warme Luft in den Nordosten und feuchte Luft in den Südwesten geführt.