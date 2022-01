Regenwetter (www.imago-images.de/Philippe Degroote)

In der Südhälfte stark bewölkt oder bedeckt und regnerisch, Richtung Westen Dauerregen. In der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt und Schauerwetter. Höchstwerte südlich von Mosel und Main 9 bis 17 Grad, sonst 5 bis 10 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. In der Nordhälfte Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. An den Alpen Schneefall, abseits davon im Süden kaum Niederschläge. 1 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Südhälfte stark bewölkt, teils mit Schauern. Sonst heiter bis wolkig, im Norden teils länger sonnig und meist trocken. 0 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.