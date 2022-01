Wetter Verbreitet stark bewölkt und regnerisch, 5 bis 17 Grad

Das Wetter: Im Norden meist trocken. Sonst verbreitet stark bewölkt mit Schauern, im Westen Dauerregen. Temperaturen 5 bis 17 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. In der Nordhälfte Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. In der Südhälfte überwiegend trocken, an den Alpen Schneefall. 1 bis 8 Grad.

04.01.2022