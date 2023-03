Waldspaziergang im Regen (JOKER / picture alliance)

Die Vorhersage:

Verbreitet stark bewölkt, von Westen und Südwesten ostwärts ausgreifender Regen. Ganz im Norden vermehrt Auflockerungen und trocken, im Süden Schauer und einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen 7 bis 14 Grad. Morgen Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten, dabei wiederholt Schneeschauer, in tiefen Lagen im Westen Schneeregen. An den Alpen Schneefall. Temperaturen 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Tagesverlauf neben einigen Wolkenfeldern teils längere Auflockerungen, am meisten Sonne im äußersten Nordosten und im Südwesten. 4 bis 9, am Rhein um 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.