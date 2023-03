Wetter

Verbreitet wechselhaft mit Regen

Das Wetter: Nachts im Norden und zur Mitte hin teils größere Wolkenlücken. Sonst stark bewölkt und gebietsweise Regen, teils bis in tiefe Lagen Schnee oder Schneeregen. 3 bis -4 Grad. Am Tage Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten, dabei wiederholt Schneeschauer, in tiefen Lagen im Westen Schneeregen. An den Alpen Schneefall. Temperaturen 3 bis 9 Grad.

27.03.2023