Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts wechselnde, teils auch geringe Bewölkung, im Küstenumfeld Schauer. Im Süden dicht bewölkt mit etwas Regen. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag im Norden und Süden wechselnd bewölkt, im Südwesten länger sonnig. Im Westen und in der Mitte stark bewölkt und regnerisch. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte wolkig mit Schauern und örtlichen Gewittern. In der Südhälfte gering bewölkt oder sonnig, im Tagesverlauf an den Alpen einzelne Schauer. 20 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.