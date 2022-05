Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

Verbreitet wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen. An den Küsten ortlich Schauer und einzelne Gewitter, ganz im Süden stark bewölkt mit Regen. Gegen Abend auch im Nordwesten Niederschläge. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt und gebietsweise etwas Regen. In der Südhälfte heiter bis wolkig. Temperaturen 14 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag bei zunehmender Bewölkung Schauer und Gewitter. 15 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.