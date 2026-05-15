Wetter
Verbreitet wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern

Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss und Meeresluft polaren Ursprungs gestalten das Wetter wechselhaft und kühl.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern. Im Nordosten länger sonnig. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und vereinzelte Schauer. In der Mitte auch heiter. An den Alpen Regen. Temperaturen 8 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag heiter bis wolkig, im Tagesverlauf einzelne Schauer. Im Osten und Süden länger sonnig. 13 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.