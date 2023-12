Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts in einem breiten Streifen quer über der Mitte bei dichter Bewölkung weiterer Regen, nach Westen zu gebietsweise kräftig. In Küstennähe und im Süden ein paar Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag vor allem im Nordwesten, im Westen und in der Mitte häufig Regen, teils länger anhaltend. Ganz im Nordosten sowie im Süden Wolkenauflockerungen, an den Alpen länger sonnig. Temperaturen 8 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich Regen bei 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.