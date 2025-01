Wetter

Verbreitet windig bis stürmisch - vom Westen bis in den Süden Regenschauer

Das Wetter: In der Nacht verbreitet bewölkt, vom Westen bis in den Süden Regenschauer. Im Bergland zunehmend Schnee. An der Nordsee einzelne Gewitter. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Weiterhin sehr windig bis stürmisch. Morgen wechselnd bewölkt und mit Schauern, in höheren Lagen als Schnee. An der Küste und entlang von Weser und Elbe Sturmflutgefahr. Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad.