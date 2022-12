Wetter

Verbreitetet Gefahr von Glatteis, -1 bis 10 Grad

Das Wetter: Von der Mitte bis in der Nordosthälfte verbreitet regnerisch. Dabei zeitweise gefrierender Regen mit Glatteis. Nachfolgend dort mild und trocken. Im Süden überwiegend heiter und trocken. Werte zwischen minus 1 und 11 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte meist stark bewölkt, zeitweise Regen. In der Südhälfte aufgelockert. 1 bis 13 Grad.

19.12.2022