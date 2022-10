Kommentar zum Verbrenner-Aus

Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Telefonbücher, Schreibmaschinen, Overhead-Projektoren oder Videokassetten - sie alle waren eine Zeit lang sehr nützlich. Aber nun sind sie überholt. Es gibt neue Technologien. In Zukunft wird sich auch der Verbrenner in diese Liste einreihen. Brüssel hat die Pflöcke für das Aus für Autos mit Benzin- und Dieselmotoren eingeschlagen. Für die Zukunft läuft alles auf Autos ohne Auspuff hinaus.

Automobilbranche plant längst mit Ende des Verbrennermotors

Wer der EU nun mangelnde Technologieoffenheit oder gar eine Verbotspolitik vorwirft, und die deutsche Automobilindustrie als Opfer darstellt, der übersieht, dass die Branche selbst längst weiter ist: Bis auf BMW planen alle deutschen Autobauer mit dem Ende des Verbrennungsmotors: Die Hersteller haben die Umstellung auf den Elektroantrieb bereits angekündigt. Der Wolfsburger Konzern Volkswagen will schon ab 2033 nur noch Elektroautos produzieren. Es ist also keineswegs unwahrscheinlich, dass der letzte Diesel oder Benziner in der EU noch vor 2035 vom Band läuft.

Angesichts dessen ist es unklar, für wen die FDP mit ihrem Einsatz für den Verbrennungsmotor eigentlich Politik macht. Dessen Aus ist natürlich nicht vom Tisch, nur, weil man dem Gesetzestext einen rechtlich unverbindlichen Zusatz vorangestellt hat. Von der Bitte an die Kommission, den Einsatz von e-fuels (also von synthetischen Kraftstoffen) zu prüfen – davon ist genauso wenig zu erwarten wie davon, dass die Brüsseler Behörde die nun vereinbarte Regelung 2026 nochmal überprüfen soll. Es ist eher ein Trostpflaster für diejenigen, die immer noch an der Verbrenner-Technik hängen – die nun, nach über einem Jahrhundert bald überholt ist.

Verbrenner-Technik ist bald überholt

Allein die Faktenlage spricht dagegen, Autos mit Verbrennungsmotor noch eine Hintertür offenzulassen – denn sie mit e-fuels zu betanken lohnt sich technisch wie finanziell schlicht nicht: Erstens sind sie zu teuer und zweitens verbrauchen sie – verglichen mit Elektroautos – ein Vielfaches mehr an Ökostrom. Ihre Herstellung frisst einfach zu viel davon. Das ist verschwenderisch!



Nicht zuletzt deshalb, weil die synthetischen Kraftstoffe anderswo viel nötiger gebraucht werden: Schiffe oder Flugzeuge lassen sich nicht so einfach elektrifizieren und sind deshalb darauf angewiesen. Bei der Dekarbonisierung von PKW hingegen werden die E-Fuels keine große Rolle spielen. Gerade die FDP, die sich gerne als Fortschrittspartei feiert, sollte das einsehen. Damit nicht auch sie zu einem Relikt aus der Vergangenheit wird.