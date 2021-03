Mehrere Umweltverbände haben die deutschen Autobauer aufgefordert, bis spätestens 2030 keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zu verkaufen.

In einem gemeinsamen Schreiben heißt es, Hersteller wie Volkswagen, Daimler und BMW müssten ihre Produktion stattdessen auf "effiziente und verbrauchsarme Elektrofahrzeuge" ausrichten. Die Forderung nach einem Verkaufsstopp gelte auch für Hybridfahrzeuge. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz -BUND-, der Verein Germanwatch und die Deutsche Umwelthilfe.



Bundesverkehrsminister Scheuer hatte erst vor wenigen Tagen ein Ende des fossilen Verbrenners bis 2035 in Aussicht gestellt. Anders als von den Umweltverbänden gefordert, will der CSU-Politiker aber auf synthetische Kraftstoffe setzen.

