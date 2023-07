Ein Minensucher am Rande eines Feldes in der Ukraine (picture alliance / Anadolu Agency)

Bis Ende des Jahres sollten zehn Geräte eines kroatischen Unternehmens und zehn weitere von einer Schweizer Firma eintreffen, teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Swyrydenko in Kiew mit. Auch andere internationale Partner hätten Metalldetektoren und pyrotechnische Geräte sowie einzelne Kits und Ausrüstungen zur Minenräumung zugesagt. Nach einer Schätzung der US-Regierung müssen in der Ukraine etwa 160.000 Quadratkilometer auf explosive Gefahren untersucht werden. Das entspricht einer Fläche, die halb so groß wie Deutschland ist.

Swyrydenko betonte, es gehe darum, Menschenleben zu retten. Es müssten aber auch verminte Flächen wirtschaftlich wieder nutzbar gemacht werden.

Weiterführende Informationen

