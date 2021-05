Nach den Vorwürfen um Abrechnungsbetrug in privaten Corona-Testzentren hat Bundesgesundheitsminister Spahn schärfere Kontrollen angekündigt. "Wo es nötig ist, schärfen wir nach", schrieb Spahn auf Twitter. Die SPD wirft dem CDU-Politiker Versagen vor.

Spahn betonte, es werde nun "stichprobenartig mehr Kontrollen geben". Er verwies darauf, dass es bei der Einrichtung der Teststellen wegen der Infektionslage schnell gehen müsse - dies dürfe aber keinen Anreiz für Betrügereien liefern. Wer das ausnutze, dürfe nicht davonkommen. Egal ob bei Masken oder beim Testen - jeder, der die Pandemie nutzte, um sich kriminell zu bereichern, solle sich schämen. Der CDU-Politiker fügte hinzu, die allermeisten Anbieter würden die Tests "mit großem Engagement, sehr professionell und auch sehr ordentlich machen".

SPD wirft Ministerium Versagen vor

Die SPD übte Kritik an Spahn. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Managementversagen in Spahns Ministerium habe inakzeptable Ausmaße angenommen. Der Minister habe Warnungen und Hinweise von Abgeordneten der Koalitionsfraktionen für die Testbedingungen ignoriert. "Er trägt die Verantwortung für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler und muss die Selbstbedienung unverzüglich beenden", verlangte Schneider.

Mehr Tests angegeben als durchgeführt

Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" sollen in Corona-Teststellen vielerorts deutlich mehr Tests mit dem Bund abgerechnet worden sein, als tatsächlich gemacht wurden.



Die Staatsanwaltschaft Bochum hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Eine Sprecherin teilte mit, dass Geschäftsräume und Privatwohnungen im Ruhrgebiet durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt worden seien. Ermittelt wird demnach gegen zwei Verantwortliche des in Bochum ansässigen Unternehmens MediCan wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges. Die Firma soll von mehreren Zentren in Nordrhein-Westfalen überhöhte Zahlen an das Gesundheitsministerium gemeldet haben. Das Unternehmen selbst gab an, man habe die Testungen in einigen Städten zusammengefasst übermittelt. MediCan betreibt 54 Testzentren in 36 deutschen Städten.

