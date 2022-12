Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die Staatsanwaltschaft erklärte, man habe seit mehreren Monaten den Verdacht, dass ein Golfstaat versuche, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen des Parlaments zu beeinflussen. Beträchtliche Geldsummen oder Sachgeschenke seien vermutlich an Personen verteilt worden, die eine politische oder strategische Position innehätten. In Brüssel seien in diesem Zusammenhang 16 Objekte durchsucht und vier Personen festgenommen worden. - Nach Angaben belgischer Medien soll es sich bei dem Golfstaat um Katar handeln.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.