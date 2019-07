In Frankreich ist ein Wissenschaftler aus dem westafrikanischen Staat Guinea nach einem möglicherweise rassistisch motivierten Angriff an seinen Verletzungen gestorben.

Innenminister Castaner ordnete eine Untersuchung an. Es werde alles unternommen, um dem Täter festzunehmen, teilte Castaner auf Twitter mit. Die Angehörigen des 31-Jährigen sprachen von einem Verbrechen mit rassistischem Hintergrund. Demzufolge wurde der Guineer am Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Nähe von Rouen als "dreckiger Schwarzer" beschimpft und niedergeschlagen. Er starb später im Krankenhaus an den Folgen.



Der Präsident der Republik Guinea, Condé, sprach der Familie sein Beileid aus. Man werde gemeinsam mit der französischen Regierung an der Aufklärung des Vorfalls arbeiten, erklärte Condé.



Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat die Polizei in Rouen inzwischen einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei türkischer Staatsangehöriger und bekannt für Drogendelikte. Es handele sich zweifellos um ein rassistisches Verbrechen, hieß es in Polizeikreisen.