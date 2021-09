Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium durchsucht.

Hintergrund sind den Angaben zufolge die laufenden Ermittlungen gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit. Es besteht der Verdacht der Strafvereitelung im Amt. Die beim Zoll angesiedelte FIU habe Mitteilungen von Banken über den Verdacht von Geldwäsche in Millionenhöhe nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet. Die Ermittler gehen auch der Frage nach, weshalb seit der Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die FIU im Jahr 2017 die Zahl der Verdachtsmeldungen offenbar auf einen Bruchteil zurückgegangen ist.



Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass es zwischen der Financial Intelligence Unit und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gegeben habe. Dies werde nun untersucht. Die Ministerien sicherten Zusammenarbeit zu.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.