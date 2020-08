Der russische Regierungskritiker Nawalny liegt nach einer möglichen Vergiftung in einem Krankenhaus im Koma. Das teilte seine Sprecherin in der sibirischen Großstadt Omsk mit. Er sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen und nicht bei Bewusstsein.

Sie sei sicher, dass er absichtlich vergiftet worden sei, sagte sie dem Radiosender Echo Moswky. Das Gesundheitsministerium der Region Omsk bestätigte den Vorfall. Die Ärzte in der Klinik erklärten, sie kämpften um Nawalnys Leben. Ein Sprecher von Präsident Putin erklärte in Moskau, man wünsche Nawalny eine schnelle Genesung.

Auf dem Rückflug zusammengebrochen

Der 44-Jährige Nawalny war im Zuge einer Wahlkampfreise auf dem Rückflug nach Moskau. Auf einem Flughafen hatte er zuvor einen Tee getrunken und war später an Bord bewusstlos zusammengebrochen. Die Maschine war dann wegen des Notfalls in Omsk gelandet.



Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldet, die Polizei gehe nicht von einer absichtlichen Vergiftung aus. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass Nawalny am Vortag selbst etwas getrunken oder eingenommen habe, zitierte Tass eine anonyme Quelle der Strafverfolgung.

Immer wieder Anschläge

Auf Nawalny hatte es in der Vergangenheit Anschläge gegeben. Er war mehrfach im Gefängnis und musste vor einem Jahr während einer Haftstrafe wegen eines angeblichen Allergieschocks behandelt werden. Er hatte damals erklärt, dass er möglicherweise vergiftet worden war.