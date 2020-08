Das russische Innenministerium lässt einem Medienbericht zufolge die Umstände der schweren Erkrankung des Regierungskritikers Nawalny untersuchen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass wurde die Polizei angewiesen, Ermittlungen einzuleiten. Damit kommt die russische Regierung Forderungen aus dem Ausland nach. Bundesaußenminister Maas hatte Moskau heute vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Berlin erneut aufgefordert, zur Aufklärung beizutragen.



Der Oppositionspolitiker Nawalny war vor einer Woche auf einem Inlandsflug zusammengebrochen und wird inzwischen in der Berliner Charité behandelt. Er liegt in einem künstlichen Koma. Nawalnys Unterstützer vermuten, dass der 44-Jährige gezielt vergiftet wurde. Deutsche Ärzte fanden Hinweise darauf. Russische Mediziner wiesen den Verdacht zurück.