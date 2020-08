Bei Einsätzen im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Clankriminalität haben Polizei und Zoll im Ruhrgebiet mit einem Großaufgebot Shisha-Bars und Cafés kontrolliert.

In Oberhausen seien gestern Abend drei Objekte in der Innenstadt durchsucht und 62 Menschen überprüft worden, teilte die Polizei mit. In anderen Städten, darunter Bottrop, Gladbeck und Recklinghausen, wurden demnach 14 Shisha-Cafés und 89 Menschen kontrolliert.



Neben Hundertschaften der Polizei seien auch der Zoll, Steuerfahnder und Ordnungsämter an den Aktionen beteiligt gewesen. In Oberhausen seien fast 60 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt worden. Außerdem habe man in allen Betrieben Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt.



Nach Angaben der Oberhausener Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Verfestigung von Strukturen der Clankriminalität oder Netzwerke organisierter Kriminalität in der Stadt. Die Maßnahmen seien aber notwendig, da Kontrollen in Nachbarstädten für eine Verdrängung nach Oberhausen sorgen könnten, hieß es.